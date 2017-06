© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il muro perde i pezzi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla Juventus. I bianconeri - si legge - perdono i pezzi: la difesa fa gola a City e Chelsea, pronti a fare follie per Bonucci e Alex Sandro- Conte il più deciso a prendere i due pilastri: 70 milioni per il brasiliano, 50 per l'italiano.