Il Corriere della Sera titola: "Il no dell'UEFA paralizza il Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il no dell'UEFA paralizza il Milan". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Dopo lo schiaffo preso, il Milan studia (l’ad Fassone, i legali e l’ufficio finanziario si sono riuniti ieri per esaminare il documento inviato da Nyon, un po’ più dettagliato dello stringato comunicato) e soprattutto aspetta la sentenza che arriverà per metà giugno. Un possibile ricorso al Tas in questo momento è considerato difficile, ma nel caso bisogna farsi trovare pronti. E lo stesso anche se la camera giudicante dovesse chiedere ulteriore documentazione. Ma la verità - si legge - è che il club non ha molto da fare. Chi dovrebbe agire è il proprietario, mr Li, che dovrebbe accelerare la soluzione del rifinanziamento del debito contratto con il fondo Elliott.