Il Corriere della Sera: "Vendita del Milan, c’è un fascicolo in Procura"

"Vendita del Milan, c’è un fascicolo in Procura". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Non ci sono ipotesi di reato dopo le segnalazioni di Bankitalia - si legge -. Le tre famose «Sos», ovvero le segnalazioni di operazione sospette fatte da Banca d’Italia sui fondi che da un paradiso off shore sono stati mandati in Italia dall’imprenditore cinese Yonghong Li per le operazioni di acquisto delle quote del Milan, sono approdate in un fascicolo d’inchiesta della Procura di Milano. È un «Modello 45», quello in cui i pm inseriscono fatti che non sono ritenuti reato e che, di conseguenza, non prevedono persone indagate, a differenza degli altri due modelli, il 21, in cui ci sono ipotesi di reato e persone già indagate, e il 44, in cui ci sono sì le ipotesi, ma non se ne conoscono i responsabili.