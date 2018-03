Il Corriere della Sera verso Roma-Barcellona: "Febbre per Messi"

© foto di Lazzerini

L'edizione di Roma del Corriere della Sera apre in prima pagina titolando: "Febbre per Messi: Roma-Barcellona è già tutto esaurito". Ieri biglietti a ruba per la sfida di Champions del prossimo 10 aprile. Saranno oltre 65mila gli spettatori che si presenteranno all'Olimpico. L'incasso potrebbe toccare i 4 milioni di euro.