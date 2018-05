Il Corriere di Bologna: “Fuoco e fiamme con Pippo”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Inzaghi, uno che sul campo ha fatto del “fire and desire” citato da Joey Saputo una regola aurea della sua carriera, è in cima alla lista degli allenatori per il Bologna che verrà: l’attuale tecnico del Venezia è l’uomo che a Casteldebole ha incontrato il gradimento quasi unanime dello staff dirigenziale e del chairman rossoblù, scrive il Corriere di Bologna. Per quanto riguarda Inzaghi, il problema è per lo più temporale dato che il 3 giugno il suo Venezia giocherà il primo turno di playoff (gara secca, in casa contro il Perugia) e se i lagunari dovessero arrivare in finale Superpippo si libererebbe solo il 16 giugno.