Il Corriere di Bologna: “Il ritorno dopo il ritiro”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinque giorni di ritiro, Joey Saputo in tribuna, la partita-salvezza da chiudere e l’orrenda partita di Crotone da riscattare: l’odierno Bologna-Verona (con il lutto al braccio per Cervellati) è un esame vero e proprio e in casa rossoblù porta con sé diversi temi. Di certo servirà ben altro spirito rispetto a quello moscio e vacanziero visto in Calabria e alla vigilia Donadoni ha provato a suonare la carica: “Siamo come leoni rimasti in gabbia per una settimana, che devono scatenarsi sul campo”, riporta il Corriere di Bologna.