Il Corriere di Bologna: "Destro-Kalinic: quale crisi finirà al Dall'Ara?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Destro-Kalinic: quale crisi finirà al Dall'Ara?". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna in vista della gara tra i rossoblù e il Milan. Costati tanto, sono in un tunnel fatto di critiche e pochi gol. Bologna-Milan potrebbe finalmente svegliarli. I due club avevano aspettative ben diverse considerando anche gli investimenti sui due giocatori (8,5 milioni più 3 di bonus per il rossoblù, 5 milioni di prestito e 20 di obbligo di riscatto per Kalinic) e la valigia sembra pronta per entrambi: Destro ha compiuto da poco 27 anni e sta per concludere un triennio bolognese che ha visto qualche alto e tanti bassi, mentre il trentenne croato in rossonero non ha mai fatto vedere le grandi qualità mostrate prima al Dnipro e poi alla Fiorentina.