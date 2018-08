Il Corriere di Bologna dopo la sconfitta con la SPAL: "Sarà durissima"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Sarà durissima". Il riferimento è alla corsa salvezza dopo che la squadra di Inzaghi ieri ha perso 1-0 in casa contro una diretta concorrente come la SPAL. Un debutto pessimo di una squadra confusa: la strada per mantenere il posto in A è già in salita.