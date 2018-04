Il Corriere di Bologna e la vittoria sull'Hellas: "Abbracci finali"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria del Bologna contro il Verona per 2-0: "Abbracci finali". Uno splendido gol di Verdi su punizione apre la sfida vinta contro l'Hellas. Il giocatore è andato ad abbracciare l'allenatore e a fine partita ha dichiarato: "So che in città è molto criticato, ma ci ha aiutato e noi gli vogliamo bene". Il tecnico, a fine gara: "Buona partita, non molliamo".