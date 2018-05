Il Corriere di Bologna: "Finisce l'era Donadoni. Ora tocca a Inzaghi"

© foto di Bonan

"Finisce l'era Donadoni a Bologna". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna, che in prima pagina dedica spazio al futuro della panchina rossoblù. Il club - si legge - ha esonerato Roberto Donadoni: la comunicazione al tecnico l'hanno data Claudio Fenucci e Riccardo Bigon, nessun incontro in ufficio con Saputo. Il favorito per la panchina è Pippo Inzaghi.