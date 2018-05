Il Corriere di Bologna: "Gli ultrà ancora a confronto con Donadoni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ancora un faccia a faccia: gli ultrà a confronto con Donadoni". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna, che dedica spazio al summit andata in scena a casteldebole prima dell'allenamento a porte chiuse. Un faccia a faccia privato, durato circa una ventina di minuti, arrivato dopo la contestazione al termine della sconfitta interna contro il Chievo e dopo i due distinti episodi che hanno contraddistinto l’allenamento di martedì, con il lungo battibecco tra Donadoni e un tifoso e il successivo fuoriprogramma tra un paio di tifosi e altrettanti giocatori, in testa Dzemaili. Durante l’incontro - a cui non erano presenti l’ad Claudio Fenucci e il ds Riccardo Bigon - si è parlato in particolar modo del rapporto tra il mondo rossoblù e la tifoseria, toccando soprattutto l’incomunicabilità con l’ambiente deflagrata nell’ultimo periodo.