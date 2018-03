Il Corriere di Bologna titola: “La sera dei miracoli”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna va a Roma con il dubbio Roberto Donadoni: anche ieri il tecnico rossoblù non è riuscito a dirigere l’allenamento a causa della forte influenza che l’ha colpito giovedì e solo questa mattina, dopo un nuovo controllo medico, si capirà se potrà raggiungere la squadra all’Olimpico (al pari di Avenatti, a sua volta febbricitante) o se stasera in panchina dovrà dirigere le operazioni il vice Luca Gotti, spiega il Corriere di Bologna. Al di là della presenza o meno dell’head coach, a Casteldebole tengono banco i dubbi di natura tattica perché il terzo modulo stagionale, il 3-5-2 delle ultime partite (in precedenza il Bologna aveva alternato il 4-3-3 e il 4-2-3-1, perfino con un accenno di 4-4-2 a gara in corso), potrebbe lasciare posto al quarto assetto diverso, ovvero il 3-4-3.