Il Corriere di Bologna verso la Samp: "Ora scatta il turnover"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Ora scatta il turnover". Pulgar e Palacio resteranno fuori dalla prossima sfida contro la Sampdoria. In difesa tornerà Gonzalez mentre in attacco, per Donadoni, c'è il dubbio di quanti uomini fare giocare.