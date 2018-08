Il Corriere di Roma: "La Lazio per ora resiste per Milinkovic-Savic"

© foto di Bonan

"Mercato, si decide: la Lazio per ora resiste per Milinkovic-Savic". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Roma. Stasera chiude il mercato e il presidente Lotito (che chiedeva 120 milioni) prova a tenersi la sua stella. Ancora voci sul Milan ma salvo colpi imprevedibili domani l’asso scenderà in campo contro il Napoli.