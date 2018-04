Il Corriere di Torino e l'ira di Buffon: "Questa non è la Juve"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina raccontando l'ira di Gigi Buffon al termine della sconfitta contro il Napoli. Il portiere e capitano juventino è entrato nello spogliatoio furibondo per l'andamento del match, gridando ciò che pensava limpidamente e senza fronzoli: "Questa non è la Juve". Al centro della polemica Dybala, scomparso dal campo contro gli azzurri, e Benatia, uno che se la prende e non sta zitto, soprattutto davanti alle critiche.