Il Corriere di Verona: “Caracciolo, gioia Hellas”

Il derby è dell’Hellas. Ammaccato, dolorante, pieno di botte e di guai, questo Verona forse si salverà o forse no, ma di sicuro ha dimostrato, con il Chievo, di meritare, per spirito e coraggio, di restare in Serie A, spiega il Corriere di Verona. Dall’altra parte, al contrario, si è visto un gruppo che fatica a fare gioco, che non riesce a mettere in evidenza le doti che l’avevano sorretto in un girone d’andata che aveva vissuto per mesi viaggiando a cento all’ora. La flessione del Chievo va, adesso, chiamata con il nome corretto: crisi. Perché di questo si tratta, al di là della tenacia con cui il Verona si è imposto.