Il Corriere di Verona: "Così il dottor Tomovic ha salvato Sorrentino"

"Così il "dottor" Tomovic ha salvato Sorrentino" titola questa mattina Il Corriere di Verona dopo l'episodio della sfida con la Juventus. Una manovra anti-soffocamento che ha permesso al portiere di non perdere conoscenza. E' stato proprio il difensore serbo il primo a intervenire per soccorrere il compagno in un momento così delicato.