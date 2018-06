Il Corriere di Verona sul Chievo: "In fascia piace Letizia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio al mercato del Chievo titolando: "In fascia piace Letizia". Dopo l'acquisto virtuale di Djordjevic per il quale manca solo l'annuncio, il club di Campedelli continua a lavorare per sistemare la rosa di D'Anna visto e considerato che il senatore Gobbi non rinnoverà.