Il Corriere Fiorentino: “I giorni del Cholismo”

Il “Cholito” Giovanni Simeone si è dovuto accontentare della Tv per guardare la finale di Europa League dove l’Atletico di suo padre conquistava il secondo trofeo europeo da quando è arrivato in Spagna. Oggi Giovanni sfiderà il Milan, squadra che papà Diego ha battuto nel derby e segnato due gol, scrive il Corriere Fiorentino. Potrebbe avergli chiesto anche quello, Gio. “Papà, cosa si prova a segnare a San Siro?”. Il Cholito, infatti, non c’è ancora riuscito. Né col Genoa, né con la Fiorentina. Eppure, ai rossoneri, ha già fatto male. Storia del girone d’andata quando, con un colpo di testa dei suoi, il Cholito portò i viola sull’1-0. Oggi ci riproverà.