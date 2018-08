Il Corriere Fiorentino: “La settima bellezza”

© foto di Giacomo Morini

Che campionato sarà per la Fiorentina, che — dopo il rinvio della gara contro la Sampdoria per la tragedia di Genova — debutterà domenica prossima al Franchi contro il Chievo? Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio sembrano irraggiungibili. In teoria hanno qualcosa (se non molto) di più. Alle loro spalle però, la classe media spinge: viola, Atalanta, Torino e Sampdoria. In quattro al gran ballo per l’Europa, scrive il Corriere Fiorentino.