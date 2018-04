Il Corriere Fiorentino e i piani di Della Valle: "Scatti per l'Europa"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina, apre in prima pagina titolando: "Scatti per l'Europa". La sconfitta di Sassuolo complica la corsa ai posti che valgono la qualificazione europea ma anche le rivali sembrano in affanno. Intanto i Della Valle preparano il piano di rilancio: trattenere i pezzi migliori e riavvicinarsi alla città dopo un lungo auto-esilio.