Il Corriere Fiorentino e il futuro di Badelj: "Sì o no in 72 ore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il futuro di Milan Badelj titolando: "Sì o no in 72 ore". La Fiorentina aspetterà fino a lunedì per ottenere una risposta sul rinnovo di contratto, poi inizierà a pensare al futuro del centrocampo viola. L'offerta è di quattro anni a 1,5 milioni a stagione bonus compresi: il massimo possibile secondo il club gigliato che adesso attende solo di conoscere la volontà del croato, seguito da mezza Europa.