Il Corriere Fiorentino: "Passa lo scudetto: scansiamoci, anzi no"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino apre in prima pagina con le polemiche nate sul web a pochi giorni dalla sfida col Napoli: "Passa lo scudetto: scansiamoci, anzi no". Tifosi divisi tra lo sgambetto a distanza alla Juve e la voglia di Europa League. Appelli da parte delle associazioni per rimpire il Franchi e lasciare meno spazio possibile ai sostenitori partenopei.