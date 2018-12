Il Corsera: "Baloteli via da Nizza, ora una squadra per ritrovare l'azzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Balotelli via da Nizza", scrive Il Corriere della Sera che spiega la situazione dell'attaccante in cerca di una nuova squadra: "Che cos’è? Un’occasione, una speranza o magari una semplice illusione? Balotelli è sul mercato e stavolta senza possibilità di tornare indietro.Sei mesi neri, senza un gol. Solo uno squarcio d’azzurro a settembre grazie a Roberto Mancini, che lo ha convocato in Nazionale nonostante fosse in condizioni imbarazzanti, vicino ai 100 chili. A ottobre e novembre, persino il c.t. lo ha lasciato fuori. Un messaggio chiaro, anche se non una bocciatura definitiva perché l’allenatore azzurro considera l’ingovernabile Mario l’unico centravanti di spessore internazionale da arruolare alla causa. Le altre soluzioni, da Belotti a Immobile, passando per Zaza, non lo soddisfano tanto che se Balotelli non ritrova se stesso, l’Italia potrebbe affrontare le prime partite delle qualificazioni a Euro 2020 con il tridentino leggero".