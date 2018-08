Il Fatto Quotidiano: "La strana stampella Sky che tiene in piedi Dazn"

Anche Il Fatto Quotidiano si sofferma sullo sport in prima pagina e, in particolar modo, sulla vicenda legate ai diritti televisivi: "Calcio in tv, la strana stampella di Sky che tiene in piedi Dazn", si legge in un boxino, nel quale si sottolinea che sulla nuova piattaforma la visione non sia eccelsa, anzi, 'a singhiozzo', testualmente.