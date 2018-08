Il Giornale: "Che ipocrisia voler bloccare il calcio per lutto"

L'umiltà di CR7 e una rosa pazzesca: il buongiorno della Juve. Il bilancio del mercato: la rinascita di Milano. De Laurentiis stecca, Ancelotti no. E' stata l'estate dei grandi agenti e intermediari

Arsenal, Emery: "Due sconfitte in due partite? Fa parte del processo"

Ronaldo esulta: "Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve"

Roma, Gonalons domani a Siviglia per visite e firma con gli andalusi

Sassuolo, De Zerbi: "Marlon out a causa del transfer. Inter come la Juve"

Lazio, Inzaghi: "Non meritavamo di perdere. Calendario inclemente"

Chievo, naso rotto e sospetto trauma cranico per Sorrentino

Torino, Falque: "Per me sfidare la Roma è sempre speciale"

Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo gestire il black-out, nuovi acquisti ok"

Inter, Asamoah sui social: "Entusiasta per la nuova stagione"

Udinese, Vutov torna definitivamente in Bulgaria

Milan, retroscena dal Portogallo: veto di Suning per Ramires

Allan: "Napoli grande squadra, abbiamo fiducia in noi stessi"

Milan, Castillejo: "Felice e fortunato per questa nuova avventura"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 agosto

Il Giornale , nel suo taglio basso, dà la propria visione allo stop forzato di Sampdoria e Genoa dopo il crollo del Ponte Morandi. "Che ipocrisia voler bloccare il calcio per lutto", la scelta del titolo del quotidiano. "Sport e politica chiedono lo stop, ma oggi si gioca lo stesso".

