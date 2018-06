Il Giornale sul Mondiale: "Otto stelle per otto sfide"

© foto di J.M.Colomo

"Otto stelle per otto sfide". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Giornale, che approfondisce il Mondiale al via in Russia. Da Messi a Neymar e CR7: "Il Mondiale siamo noi". Leo e l'ultima occasione per essere davvero grande, O'Ney per non essere solo il più pagato e Ronaldo... per la storia. In primo piano anche le figure di Isco, Griezmann, Neuer, Kane e Suarez.