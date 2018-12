© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alle parole di Aurelio De Laurentiis nella prima pagina del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina, con il presidente del Napoli che sul mercato ha detto: "Koulibaly a gennaio non andrà via". Il patron dei partenopei parla del futuro della formazione di Ancelotti, blindando il difensore per la finestra di riparazione.