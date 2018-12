Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Meret lancia la sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Meret lancia la sfida: a me i guantoni contro la SPAL". Questo il titolo del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina dopo l'intervista rilasciata nella giornata di ieri dal portiere azzurro che vorrebbe scendere in campo contro la squadra che lo ha fatto esordire in Serie A: "Sono pronto e so di poter far bene: ho qualità importanti. La pressione è tanta in A ma cerco di lavorare e di isolarmi per dare il meglio".