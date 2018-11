Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Tottenham, non solo lo United su Alderweireld: c'è anche il Real Madrid

West Ham, idea Mitroglou del Marsiglia per sostituire Hernandez

AS: "Ceferin liquida la Superlega"

Sport: "Ndombele se non arrivano Rabiot o De Jong"

Mirror: "Dear Jong". City pronto a pagare 84mln per il talento dell'Ajax

West Ham, Nasri si allena col gruppo in attesa del contratto

Manchester United, pronto rinnovo da 9 milioni per Rashford

Liverpool, concorrenza di Bayern e Barça per Jovic dell'Eintracht

Paris Saint-Germain, infortuni per Neymar e Mbappé

Boateng difende Kovac: "Sicuro che il Bayern tornerà in alto"

Irlanda, McCarthy primo nome per la successione a Martin O'Neil

Danimarca, confermati i 50 giorni di carcere per Bendtner

Roberto Carlos: "In breve tempo Neymar sarà il migliore al mondo"

Spazio al Napoli nelle pagine del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina, con il titolo: "Nella casa dei bomber". Gli azzurri a segna al San Paolo da ventidue gare consecutive: Insigne è rientrato prima per la sfida contro il Chievo, Mertens a meno sei da Cavani vuole la rete numero 200 e Milik ora cerca il riscatto.

