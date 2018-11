Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Pronti Verdi e Luperto"

A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo...

Roma, Karsdorp e Perotti verso la convocazione per la trasferta di Udine

Milan, mail alla FIGC per fare chiarezza sulla squalifica di Conti

Milan, squalifica Conti solo in Primavera: Gattuso può convocarlo

Campionati Europei U19, le partite in programma

Milan, possibile operazione per Bonaventura: 4-5 mesi di stop

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Lazio, Milinkovic torna a Formello. Ottimismo in vista del Milan

Juve, Emre Can migliora. Può tornare in campo il 15 dicembre nel derby

FIGC, il presidente Gravina: "I maleducati via dagli stadi"

Roma, Pastore a Barcellona per consulto medico. Terapie per De Rossi

Napoli, Verdi scalpita: l'ex Bologna si candida per la sfida al Chievo

Fiorentina, tegola Pezzella: infortunio in Nazionale per l'argentino

Milan, si ferma Rodriguez: problema in Nazionale per il terzino

Abodi plaude a Inter e Milan per lo stadio

Frosinone, lavoro differenziato per Ardaiz e Molinaro

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina parla dell'infermeria del Napoli, con il titolo: "Pronti Verdi e Luperto. Meret e Ghoulam ancora da monitorare". La sosta sarà utile per Ancelotti per riavere a disposizione alcuni giocatori, ma il portiere ha ancora qualche problema.

