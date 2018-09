Il Corriere della Sera: "Di Francesco non si fida del Real senza Cristiano"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Di Francesco non si fida del Real senza Cristiano". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al debutto in Champions dei giallorossi al Bernabeu. Nel momento di difficoltà in campionato (5 punti in 4 partite, già a -7 dalla Juve) respirare di nuovo l’aria della Champions può fare bene alla Roma. I giallorossi, nella scorsa stagione, hanno conquistato la nobiltà internazionale arrivando fino alla semifinale. Il problema del ritorno in Champions è l’avversario: il Real Madrid che ha vinto le ultime tre edizioni. Di Francesco: "CR7 favoloso, ma ora loro sono anche più squadra".