Il Corriere della Sera e la Juve: "Vincere sempre per scacciare i guai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera apre le sue pagine sportive parlando di Juventus e titola: "Vincere sempre per scacciare i guai. Il momento più delicato per Allegri". I bianconeri sono alle prese con alcuni problemi extra campo di troppo, dal caso Ronaldo alla qualifica ultrà fino all'addio di Marotta. Ma per il momento la squadra si è dimostrata più forte di tutto e oggi contro il Genoa andrà a caccia dell'undicesimo successo stagionale.