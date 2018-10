Il Corriere della Sera ed. Roma: "Champions, un'altra notte da brividi"

© foto di Ospite

Il Corriere della Sera edizione Roma dedica spazio alla gara di questa sera dei giallorossi in Champions League. "Champions, un'altra notte da brividi", il titolo scelto dal quotidiano sopra una foto del capitano Daniele De Rossi intento a caricare i compagni. Col CSKA gli uomini di Di Francesco non possono sbagliare, sia per la classifica del girone che per dare una risposta forte dopo il bruttissimo ko con la SPAL.