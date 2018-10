Il Corriere della Sera: "Figc, Lotito esulta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Figc, Lotito esulta. Può essere eletto in consiglio federale in quota Lega di A". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Claudio Lotito - si legge all'interno delle pagine sportive - non si arrende e al posto nel prossimo Consiglio federale del governo Gravina, in quota Lega serie A, proprio non intende rinunciare. Ieri un round a suo favore. Secondo il giudizio della Corte federale della Figc, che su richiesta del procuratore federale – sollecitato dalla stessa Lega di A in base all’articolo 34 dello statuto – ha preso in esame la posizione del presidente della Lazio, Lotito può sedere in Consiglio. La sentenza della Corte federale arriva dopo il parere negativo espresso dal Collegio di Garanzia del Coni che, chiamato a decidere secondo il regolamento elettorale, aveva dichiarato Lotito incandidabile per la legge numero 8 sui tre mandati. Cosa succederà adesso? Lotito è pronto a presentarsi in Consiglio. Gravina probabilmente congelerà la sua posizione in attesa che si faccia chiarezza. Ma il presidente della Lazio vuole andare sino in fondo ed è pronto a rivolgersi al Tar del Lazio.