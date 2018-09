Il Corriere della Sera: "Milan-Gazidis, l'ad che costa come un top player"

"Milan, è fatta: arriva Gazidis l’ad che costa come un top player". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Lascia l’Arsenal, dovrà far crescere i ricavi internazionali. La trattativa è stata lunga e complessa: perché liberarsi dal club inglese non era semplice (gli è stato scontato l’anno di gardening leave, di sosta forzata), e perché chiedeva molto: in Inghilterra guadagnava già oltre 3 milioni, dovrebbe arrivare a 4 (meno solo di Higuain e Donnarumma), più una serie di bonus tra cui, sembra, stock option del club in caso del raggiungimento di certi risultati. Per Gazidis, che ha parlato della «decisione più difficile della mia vita», è una nuova sfida: i precedenti di manager stranieri in serie A non sono incoraggianti.