"Primi effetti dell’era Gazidis. E la pista Ibra si raffredda". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il nuovo amministratore delegato nominato ieri (fino al 30 giugno 2020) non è ancora formalmente in carica (lo diventerà tra pochi giorni, tempo di iscrivere al registro delle imprese le modifiche allo statuto, votate ieri dall’assemblea per "decinesizzare" la società), ma ha già fatto sentire - eccome - la sua presenza nel Milan. Per esempio mettendo il freno a mano alla trattativa che viaggiava spedita per il ritorno di Ibrahimovic.