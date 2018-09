Il Corriere della Sera: "Sampdoria e Fiorentina con vista sul 2° posto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sampdoria e Fiorentina con vista sul 2° posto". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al recupero di campionato in programma questa sera a Marassi. Spareggio con vista sul secondo posto - si legge - chi vince diventa l’anti Juve in compagnia di Napoli e Spal. Si gioca alle 19, ma i tifosi blucerchiati della gradinata Sud, in polemica con la Lega per via dell’orario che rischia di bloccare la città, hanno scelto di disertare l’appuntamento. La Samp è in uno stato di grazia, ha strapazzato prima il Napoli e poi il Frosinone, segnando otto gol senza subirne. La Fiorentina viene dalla sconfitta del San Paolo e con Giampaolo ha un conto aperto.