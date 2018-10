Il Corriere della Sera titola: "Figc, dati in crescita"

"Figc, dati in crescita". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. I numeri non dicono tutto - si legge - ma qualcosa sì. E quelli pubblicati ieri dalla Federcalcio nel suo bilancio integrato 2017 raccontano che la passione, almeno quella, non è in crisi. La crescente voglia di pallone degli italiani è testimoniata da tre dati (in milioni): 1,4 di tesserati (+6,5% dal 2009), 4,6 di praticanti, 28 di appassionati. Poi: l’Italia è la nazione europea nella quale si parla di più di calcio nel corso della settimana, 8 ore. Ancora: per ogni euro investito nel calcio, lo Stato ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 14,4 euro. Centoventi pagine di statistiche, grafici, obiettivi: un lavoro serio quello presentato ieri allo Iulm di Milano. L’orgoglio del d.g. Michele Uva, che difficilmente farà parte della prossima governance: "Nonostante i tagli del Coni, la Figc è un’azienda sana, abbiamo fatto tanti investimenti sui giovani e ora anche sulle donne. Non è l’anno zero, il calcio italiano è già ripartito".