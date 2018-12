Il Corriere della Sera titola: "La Roma non vince più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Roma non vince più". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. In Champions arriva il ko contro il PLzen (2-1) e Di Francesco - si legge all'interno delle pagine sportive - promette la linea dura. La Roma non vince da un mese - 11 novembre, 4-1 alla Samp - e nelle ultime 5 partite ha ottenuto 3 sconfitte (Udinese, Real Madrid e Viktoria Plzen) e 2 pareggi (Inter e Cagliari). L’attacco latita e polverizza i centravanti (Dzeko ha segnato 2 gol in campionato, Schick 1). Il centrocampo sta portando allo sfinimento Nzonzi e Cristante, che non hanno ricambi per colpa di infortuni e scelte di mercato. La difesa non esiste: la Roma prende gol da 9 partite consecutive. Di Francesco confessa: "È il momento peggiore da quando sono a Roma".