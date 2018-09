Il Corriere della Sera titola: "Nel girone di ferro il Napoli parte adagio"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Solo un punto a Belgrado. Nel girone di ferro il Napoli parte adagio". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al debutto in Champions League della squadra di Ancelotti. La Stella Rossa fa poco, ma resiste agli assalti degli azzurri che dominano in lungo e in largo. La prima di Ancelotti in Champions (finita senza gol) - si legge - è una buona gara anche se si torna a casa con un solo punto. E il girone, difficile, inizia sicuramente in salita. Il rammarico ci sta tutto, soprattutto perché alla prossima sfida ci saranno i vice campioni d’Europa.