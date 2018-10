Il Corriere di Bologna sul carattere dei rossoblù: "Le rimonte possibili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Bologna analizza la gara dei rossoblù contro il Torino, terminata 2-2. "Bologna, le rimonte possibili", titola il quotidiano che spiega come il carattere sia la miglior qualità mostrata dagli uomini di Inzaghi in questa prima parte di stagione. Una rimonta da 0-2 non riusciva dal 2016 a Roma, un segnale incoraggiante in vista del futuro.