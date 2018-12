Il Corriere di Roma titola: "I giallorossi non si rialzano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Roma non si rialza". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma in merito al ko di Champions dei giallorossi. Non si arresta il periodo nero della Roma - si legge - sconfitta ieri sera per 2-1 a Plzen dai cechi del Viktoria nell’ultima sfida della fase a gironi di Champions League (i giallorossi erano già qualificati agli ottavi di finale, lunedì prossimo il sorteggio a Nyon). Quella di ieri sera, tra l’altro, è la nona gara consecutiva in cui la Roma (che non vince da un mese) subisce gol. A segno l’attaccante turco Cengiz Under, nel finale del match è stato espulso il giovane Luca Pellegrini. Una serata da incubo per tutti, compresi i tifosi che alla fine hanno contestato la squadra e durante la partita hanno esposto striscioni contro il presidente Pallotta.