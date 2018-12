© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, arriva l'Inter e torna l'ora di Emre Can". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino. Allegri è convinto - si legge -: porterà il tedesco in panchina domani contro l'Inter, a 59 giorni dall’operazione. Proprio al termine dell’allenamento di ieri, Can ha confermato i progressi fatti negli ultimi giorni di lavoro alla Continassa con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. La foto dell’allenamento al centro sportivo bianconero è stata accompagnata da un gioco di parole in inglese: «I Can, We Can». Tradotto: «Io posso, noi possiamo».