© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, due Mattia in cerca di un posto". Così il Corriere di Torino in edicola questa mattina in vista della ripresa del campionato. Perin si gioca una chance per sfidare la sua ex squadra, De Sciglio pronto all'esordio stagionale: Allegri potrebbe mischiare le carte nella sfida contro il Genoa, in vista della trasferta di Manchester in Champions League.