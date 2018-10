Il Corriere di Verona sul Chievo: "Ventura, ripartenza in Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ventura, ripartenza in Serie A", titola stamani il Corriere di Verona parlando del Chievo in vista della gara contro l'Atalanta. L'ex commissario tecnico azzurro manca dai campi del massimo campionato da 889 giorni, ovvero l'ultima apparizione sulla panchina del Torino (sconfitto a Empoli). Poi la Nazionale, l'esclusione del Mondiale e le polemiche. Fino ad oggi, perché Ventura è pronto per ripartire con in mano la possibile impresa di salvare il Chievo Verona.