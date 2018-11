Il QS e il viaggio di Marotta in Cina: "Inter, firma imminente"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al futuro di Marotta all'Inter dopo l'incontro con i vertici di Suning in Cina avvenuto nel corso del weekend: "Firma imminente". Il dirigente ex Juventus è pronto a ripartire dai nerazzurri con l'obiettivo di colmare il gap con i bianconeri in chiave scudetto.