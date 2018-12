© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Marotta carica l'Inter". Questo il titolo scelto dal QS di questa mattina per la nuova era del club di Suning. L'ad nerazzurro debutta nello stesso giorno in cui la Juventus perde il ricorso per lo Scudetto del 2006 e afferma: "Abbiamo l'obbligo di avvicinare i bianconeri".