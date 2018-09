Il QS verso Sampdoria-Inter: "La prova del 9"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di oggi, apre in prima pagina con Sampdoria-Inter titolando: "Prova del 9". Stasera contro i blucerchiati a Marassi, i nerazzurri e in special modo Icardi, cercano di risalire in campionato dopo l'impresa in Champions contro il Tottenham. L'osservato speciale sarà proprio l'argentino, punzecchiato in conferenza stampa anche dal proprio allenatore Spalletti.