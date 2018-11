Il QS-Sport: "Il Real su Suso, Ibra-Milan si può, la Juve pensa a Vidal"

© foto di Bonan

"Il Real su Suso, Ibra-Milan si può, la Juve pensa a Vidal". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, che in prima pagina dedica spazio alle prossime mosse di mercato delle italiane. Quella svedese per i rossoneri è una tentazione fortissima: ingaggio alla portata e lui vuole tornare a Milano. Con il 4-4-2 di Gattuso - si legge - il Milan ha bisogno di un attaccante. La Juve invece ha solo 5 centrocampisti e sta soffrendo il turnover limitato in questo settore: Vidal però a Torino non ha lasciato solo ricordi buoni.